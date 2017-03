Família é presa em quarto enquanto jovem é executado na frente de casa em Canoas

Violência

Um grupo de cerca de pelo menos seis criminosos executou um jovem identificado como Patrick Quevedo Gomes, 20 anos, puxado para fora de casa, no bairro Guajuviras, em Canoas, na madrugada desta sexta-feira. As informações são da Rádio Gaúcha.



Segundo a Polícia Civil, os assassinos invadiram a casa e renderam a mãe e outros membros da família em um quarto. Depois, retiraram o jovem para o pátio e abriram fogo. Era por volta de 4h quando a quadrilha chegou na Rua 3 da quadra Y do bairro. Os bandidos arrombaram a porta da casa gritando serem policiais.



De acordo com o delegado Valeriano Garcia Neto, que investiga o caso pela Delegacia de Homicídios de Canoas, o rapaz foi atingido por pelo menos 28 tiros e morreu na hora. Os criminosos fugiram e ainda não foram localizados.



Familiares relataram à polícia que não conheciam os assassinos. A vítima tinha antecedentes por posse de drogas. A primeira hipótese investigada pela polícia é de que o crime tenha relação com algum desacerto do tráfico de drogas mas, segundo o delegado, ainda não há como descartar outras hipóteses.