Feriado de Carnaval registra 61 mortes violentas no RS

Balanço do feriadão

O Estado registrou 61 mortes violentas neste feriadão de Carnaval até o meio-dia desta quarta de cinzas. Foram 33 assassinatos desde o meio-dia da última sexta-feira, 19 deles na Região Metropolitana. As informações são da Rádio Gaúcha.

No trânsito foram 19 mortes. O caso mais recente aconteceu na noite desta terça, na Região Central, quando um jovem de 20 anos morreu no Hospital de Caridade e Beneficência após se envolver em um acidente. Gabriel Paz Ferreira estava em uma moto, que bateu contra outras duas, na estrada da Volta da Charqueada. Outras três pessoas que estavam nas outras motos sofreram ferimentos leves.

Quanto aos afogamentos, dos nove registrados, cinco foram em águas internas. Um homem de 52 que pescava no Rio Ligeiro, no interior de Erechim, morreu afogado na noite de terça-feira. Ao tentar recolher a rede, ele acabou caindo nas águas e desapareceu. Uma irmã que estava no local tentou socorrê-lo, mas não conseguiu. O Corpo de Bombeiros de Erechim chegou minutos depois, mas ele já estava morto. Foi identificado como Geraldo Ozga. Ele era agricultor que morava nas proximidades.

No ano passado, no período do Carnaval, entre 5 e 10 de fevereiro, foram registradas 60 mortes violentas. Foram 38 homicídios, sete afogados e 15 mortos no trânsito.

*Rádio Gaúcha