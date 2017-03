Funcionário de casa de apostas é morto com tiro durante assalto a galeria no centro de Porto Alegre

Violência urbana

Quando chegava para trabalhar em uma loja na Galeria Parobé, no Centro Histórico de Porto Alegre, Adriano Camargo Martins, 43 anos, por volta das 13h20min, foi morto por um criminoso que assaltava o estabelecimento.

O bandido teria se assustado com a presença de Martins e disparado antes de fugir. Policiais militares e civis isolaram o local para o trabalha da perícia ser realizado.

Este é o sétimo latrocínio do ano na Capital. Conforme levantamento da editoria de Segurança dos jornais Diário Gaúcho e Zero Hora, no mesmo período de 2016, Porto Alegre registrou seis roubos com morte.



Martins foi atingido por um tiro no peito e morreu no local. O ladrão fugiu e não há informação se conseguiu roubar algo. A galeria está isolada para a perícia e as lojas foram fechadas.



— Estava sentada no meu cantinho e ouvi um estouro. Achei que um botijão de gás tivesse estourado. Quando me levantei, vi ele deitado. Tinha muita gente na galeria. Muitos fazendo lanche. Todos saíram correndo. Foi assustador — contou Dolcina Silveira, 60 anos, empresária que tem estabelecimento a cerca de 10 metros do local do crime.