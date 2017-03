Funkeiro morto em Cachoeirinha compôs música contra facção rival

Dupla execução



A 1ª Delegacia de Polícia de Cachoeirinha está investigando uma dupla execução ocorrida após emboscada em Cachoeirinha e já tem o motivo do crime. Segundo o delegado Leonel Baldasso, uma das vítimas foi morta por causa da letra de um funk que havia composto antes de sair da prisão. As informações são da Rádio Gaúcha.



Bruno Almeida Pereira, 20 anos, aparece em um vídeo cantando sobre a disputa por pontos de tráfico de drogas na Região Metropolitana.

— Na letra, ele diz: hoje que eu vou tomar a Alvorada de volta, e por aí vai. É uma música gravada em vídeo que acabou parando nas mãos de grupo rival — diz o delegado Baldasso.

Conhecido com MC Bruninho, ele foi executado na noite deste domingo dentro de carro, na altura da parada 47, na avenida Flores da Cunha, a principal de Cachoeirinha. A outra vítima, também com 20 anos, é Anderson Oliveira dos Santos. Segundo a polícia, os dois tinham vários antecedentes criminais e Bruno estava há pouco tempo em liberdade.







Dupla foi executada dentro de um carro na principal avenida de Cachoeirinha Foto: Brigada Militar / Divulgação

Emboscada

Conforma a investigação, os dois mortos eram de Alvorada e foram atraídos para uma emboscada depois que marcaram um encontro com mulheres pelo WhatsApp. Quando chegaram no local marcado, três homens atiraram várias vezes contra usando um fuzil, pistola 9mm e espingarda calibre 12.



O delegado Baldasso procura procurando testemunhas da execução, bem como as pessoas que trocaram mensagens com as vítimas. Segundo ele, o objetivo é chegar primeiro nos executores e depois nos mandantes dos assassinatos. O vídeo com o funk composto por uma das vítimas é a principal prova do crime.