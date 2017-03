Gerentes e frentistas de postos de Porto Alegre são presos por enganar clientes

Operação

A Polícia Civil e o Ministério Público prenderam dois gerentes e dois frentistas de postos de combustíveis de Porto Alegre suspeitos de aplicar golpes contra os clientes. A investigação apurou que os funcionários abasteciam gasolina aditivada quando os motoristas pediam comum e, depois, cobravam o preço maior. As informações são da Rádio Gaúcha.

Os funcionários alegavam que havia ocorrido um engano. No entanto, foi descoberto que eles aplicavam o golpe para atingir uma meta de venda. As irregularidades apuradas teriam ocorrido em pelo menos dois postos: o 4Z, na esquina da Avenida Farrapos com a Rua Ramiro Barcelos, e o Posto Aeroporto, na Rua Edu Chaves, 120.



Os presos serão autuados por crimes contra as relações de consumo. As penas podem chegar a cinco anos de detenção.



O advogado do Posto de Combustíveis 4Z afirma que os fatos estão sendo apurados e que esclarecimentos serão prestados assim que for possível. Os representantes do Posto Aeroporto não foram localizados pela reportagem.



