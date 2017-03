Governo do RS escolhe Charqueadas para receber prisão federal

Segurança

O secretário da Segurança Pública, Cezar Schirmer, confirmou na manhã desta sexta-feira o oferecimento de uma área, aos fundos da Colônia Penal Agrícola, em Charqueadas, como a adequada a receber o presídio federal no Rio Grande do Sul.

A partir de agora, técnicos do Departamento Penitenciário do Ministério da Justiça vão avaliar a área para aprovação ou não do projeto. A informação foi antecipada na quinta-feira pela Editoria de Segurança de Zero Hora e do Diário Gaúcho. Dezessete cidades gaúchas demonstraram interesse na prisão.

O município da Região Carbonífera, distante cerca de 60 quilômetros de Porto Alegre e que já abriga quatro penitenciárias estaduais, preenche a maioria das exigências feitas pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) para a construção da prisão de segurança máxima. Entre os requisitos preenchidos por Charqueadas e destacados pelo Piratini, estão o fato de o Estado possuir no município uma área de, no mínimo, 25 hectares, a proximidade de rodovia e de aeroporto com voos comerciais — no caso, o Salgado Filho, em Porto Alegre.

Na mesma solenidade do anúncio da prisão federal, com a presença do ministro Osmar Serraglio, foram entregues 30 novas viaturas para Brigada Militar, Polícia Civil e Susepe. As primeiras 10 viaturas da BM recuperadas pela iniciativa privada de Porto Alegre também foram entregues na Secretaria da Segurança Pública.