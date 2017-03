Grupo armado incendeia ônibus em Porto Alegre

Violência

Um ônibus foi incendiado por criminosos na madrugadadesta quarta-feira no bairro Agronomia, na zona leste de Porto Alegre. Segundo a Brigada Militar, quatro homens invadiram o coletivo na Rua Ernesto Liscano e exigiram que os passageiros descessem. Depois, espalharam álcool eatearam fogo. As informações são da Rádio Gaúcha.



Leia mais:

Policiais prendem 10 traficantes no centro de Porto Alegre

Policiais civis são baleados durante ação na Região Metropolitana

Assaltante de ônibus é preso após esfaquear passageiro em Porto Alegre



O coletivo atacado é da linha Herdeiros, da empresa Sudeste. As testemunhas relataram aos PMs que os criminosos usavam armas longas e que não anunciaram um assalto, apenas pediram para que todos saíssem do coletivo.

Foto: Paulo Ledur / Agência RBS

O Corpo de Bombeiros esteve no local e combateu as chamas, mas a avaliação inicial é de perda total no ônibus. A BM faz buscas na região à procura dos bandidos.



Leia as últimas notícias de ZH