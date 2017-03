Grupo armado incendeia ônibus na zona leste de Porto Alegre

Violência

Um ônibus da linha Herdeiros foi incendiado por criminosos na madrugada desta quarta-feira no bairro Agronomia, zona leste de Porto Alegre. O ataque ocorreu na Rua Ernesto Liscano, por volta das 2h, e causou perda total no coletivo. A linha não irá circular pela manhã devido a falta de segurança. As informações são da Rádio Gaúcha.



Segundo a Brigada Militar, o ônibus subia uma lomba quando foi fechado por um carro. Quatro bandidos desceram do veículo apontando armas longas para o coletivo, exigindo que o condutor e o cobrador descessem. Dois criminosos espalharam um material inflamável e atearam fogo no coletivo.



O grupo retornou ao carro e fugiu pela Estrada João de Oliveira Remião. A BM faz buscas aos bandidos, que até a publicação desta reportagem não foram localizados. Segundo testemunhas, os criminosos não falaram nada que indicasse a motivação do crime. A suspeita é de que a ação esteja ligada ao tráfico de drogas.

O Corpo de Bombeiros esteve no local e combateu as chamas. Ninguém ficou ferido.

Foto: Paulo Ledur / Agência RBS

Em entrevista ao programa Madrugada Gaúcha, da Rádio Gaúcha, o gerente da empresa Sudeste, Celso Bueno, confirmou que a linha Herdeiros não irá circular pelo menos até 9h, quando será feita uma reunião com a EPTC. A empresa decidiu pela suspensão mesmo com a garantia de segurança dada pelo 19º Batalhão de Polícia Militar.



— Vamos ter que tomar outra posição, já que não é um fato isolado. Já temos três ônibus perdidos nessa mesma linha. Não podemos simplesmente colocar a rodar como se tudo tivesse normal — constatou.



Alguns trabalhadores que aguardavam ônibus na João de Oliveira Remião e Bento Gonçalves, próximo das 4h, foram surpreendidos com a suspensão momentânea dos coletivos. A linha Pinheiro e a M98, que circulam durante a madrugada , foram retiradas das ruas, mas normalizadas cerca de uma hora depois. Estas rotas terão tabela normal ao longo do dia, garantiu a Sudeste.



