Guarda municipal mata bandido e deixa outro ferido em Novo Hamburgo

Uma possível tentativa de emboscada contra um guarda municipal acabou com a morte de um criminoso e outro baleado em Novo Hamburgo. De acordo com a Polícia Civil, o servidor público, Gilberto Jorge Voges foi surpreendido por dois bandidos quando chegava à sua residência, na Rua Guilherme Vielitz, no bairro Canudos.

Ainda de acordo com a polícia, dois bandidos estavam dentro da garagem aguardando a chegada de Gilberto. O guarda reagiu e acertou um tiro na cabeça de Alexandre Martins, que morreu no local. O servidor ainda alvejou com outros dois disparos Kevin de Souza Costa, que foi socorrido por um terceiro homem que aguardava do lado de fora da casa em um Renault Duster. Voges também foi atingido por dois tiros, um no abdômen e outro em uma das pernas. Ele foi encaminhado ao hospital de Novo Hamburgo e não corre risco de morte.

O criminoso morto, Alexandre Martins, estava de colete a prova de balas e usando luvas cirúrgicas. Ele portava uma pistola 9mm e carregava mais de 70 munições. O bandido que foi baleado está em custódia no hospital da cidade. Ele teria sido levado ao hospital de Campo Bom que o transferiu para Novo Hamburgo. Ao dar entrada para acolhimento foi reconhecido pelo guarda que estava no local em atendimento.

O veículo usado pelos criminosos foi encontrado queimado próximo do local do crime. A polícia acredita que a intenção dos bandidos era executar o guarda.

