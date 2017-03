Homem é baleado e atropelado ao fugir de sequestradores 

Insegurança

Um homem de 26 anos, vítima de um suposto sequestro, foi baleado em uma das pernas após pular de um veículo em movimento na Avenida Oscar Pereira, no bairro Glória, zona sul de Porto Alegre. De acordo com a Polícia Civil, a vítima ainda foi atropelada durante a fuga. As informações são da Rádio Gaúcha.



Internado no Hospital de Pronto Socorro (HPS), ele relatou aos policiais que estava na casa da namorada na Vila No Limite, bairro Teresópolis, quando foi retirado do local por criminosos armados. Segundo a vítima, os bandidos o teriam colocado em um Renault Clio e se deslocavam em direção ao Morro da Embratel. Neste momento o homem teria decidido saltar para fora do carro, pois acreditava que seria executado.

A polícia confirma que o homem, que se escondeu em uma casa abandonada, não tem antecedentes criminais. Ele diz não saber o que motivou a ação dos sequestradores.



