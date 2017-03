Homem é executado no bairro Petrópolis, em Porto Alegre

Violência

Um homem foi executado a tiros no início da madrugada desta quinta-feira no bairro Petrópolis, na zona norte de Porto Alegre. De acordo com a Brigada Militar, a vítima, ainda sem identificação, foi alvejada por diversos disparos de arma de fogo, na Rua Santos Neto, por volta de 1h30min.

Leia mais:

"Trovão Azul" atinge capacidade máxima na noite desta quarta-feira

Transferência de líder de facção para penitenciária federal desencadeou megaoperação no bairro Mario Quintana

Identificada adolescente de 16 anos morta na zona sul de Porto Alegre



Ainda de acordo com a BM, o homem estaria em um bar na Avenida Itaqui, número 350, quando homens armados invadiram o estabelecimento. A vítima ainda conseguiu correr por pelo menos uma quadra antes de ser alcançada e morta pelos criminosos.

A polícia ainda não tem informações sobre a motivação do crime. Até o momento ninguém foi preso.



Leia as últimas notícias de ZH