Homem é morto a facadas em tentativa de assalto em Ipanema, na zona sul no Rio de Janeiro

Violência

Um homem foi morto a facadas na madrugada deste domingo após uma tentativa de assaltado em Ipanema, bairro nobre da zona sul do Rio de Janeiro. Segundo informações da Polícia Militar, a vítima estava com amigos em um quiosque da orla, na altura do Posto 9, quando oito pessoas cercaram o grupo na intenção de roubá-los.



Leia mais:

Polícia apreende mais de 700 kg de maconha na BR-386

"Quantos de nossos filhos ainda precisarão morrer?", diz juiz primo de estudante morto em assalto



Integrantes do grupo reagiram e testemunhas contaram que encontraram o rapaz caído na areia da praia após o tumulto. Agentes do Corpo de Bombeiros foram chamados para socorrer a vítima, mas já encontraram o vítima sem vida. Segundo os bombeiros, o jovem tinha ferimentos provocados por uma faca, nas costas. A Divisão de Homicídios da Polícia Civil assumiu a investigação do caso.



*Estadão Conteúdo