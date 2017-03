Homem é morto a tiros em Santa Cruz do Sul

Vale do Rio Pardo

Um homem, ainda sem identificação, foi morto a tiros na noite de segunda-feira no bairro Progresso, em Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo. De acordo com a Brigada Militar, a vítima foi alvejada por pelo menos seis tiros na Estrada Capão da Cruz, por volta das 21h40min e morreu no local.

A polícia ainda não tem informações sobre a motivação do crime. Até o momento nenhum suspeito foi preso.



