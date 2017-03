Homem é morto a tiros em Santa Maria

Região Central

Um homem foi morto a tiros na noite de quinta-feira no loteamento Cipriano da Rocha, em Santa Maria. De acordo com a Brigada Militar, Leonardo Fernandes Leite, de 32 anos, foi alvejado por disparos de arma de fogo na Rua Cunhaporã, por volta das 21h20min, e morreu no local.

Leia mais:

Imagens mostram criminosos que executaram paciente no Hospital Municipal de Novo Hamburgo

Execução em hospital foi sequência de conflito entre facções criminosas

"Pareciam tiros de metralhadora", diz filha de mulher internada em hospital de Novo Hamburgo



A polícia ainda investiga a motivação do crime. Até o momento nenhum suspeito foi preso.



Leia as últimas notícias de ZH