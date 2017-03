Homem é morto a tiros no bairro Bela Vista, em Alvorada

Violência

Um homem foi morto a tiros, durante a madrugada desta quarta-feira, no bairro Bela Vista, em Alvorada. De acordo com a Brigada Militar, a vítima foi atingida por pelo menos dois tiros, no rosto e na cabeça, e morreu no local.

Leia mais:

Criminosos executam homem com quase 30 tiros em frente a escola de Porto Alegre

Homem é executado no bairro Jardim Carvalho, em Porto Alegre

Treze PMs são denunciados por acobertar quadrilha de Porto Alegre



A polícia havia sido informada sobre um tiroteio na Rua Luiz Willi, por volta das 4h40min. Chegando ao local, a guarnição encontrou o corpo da vítima caído em via pública.

A polícia ainda não tem a identificação da vítima. Até o momento ninguém foi preso.



Leia as últimas notícias de ZH