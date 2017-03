Homem é morto a tiros no bairro Cristal, em Porto Alegre

Violência

Um homem foi morto a tiros, na noite desta quinta-feira, no bairro Cristal, zona sul de Porto Alegre. De acordo com a Brigada Militar, o crime ocorreu pouco antes das 22h na Rua Doutor Campos Velho. Houve uma troca de tiros entre a vítima e os autores do crime na Vila Cantão. As informações são da Rádio Gaúcha.

Leia mais:

Imagens mostram criminosos que executaram paciente no Hospital Municipal de Novo Hamburgo

Execução em hospital foi sequência de conflito entre facções criminosas

"Pareciam tiros de metralhadora", diz filha de mulher internada em hospital de Novo Hamburgo



Testemunhas disseram à polícia que viram a vítima fugindo de homens armados. Mateus Quevedo da Silva foi atingido por três tiros e morreu no local. Ele não tinha antecedentes graves. A polícia ainda investiga a motivação e autoria do crime. Ninguém foi preso.



Leia as últimas notícias de ZH