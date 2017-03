Vale do Sinos

Um homem de 32 anos foi encontrado morto com 11 marcas de tiros, na noite dessa quarta-feira, em Nova Hartz, no Vale do Sinos. Conforme informações da Brigada Militar (BM), a vítima, que não teve o nome informado, foi encontrada por volta das 22h55min, na rua Ingá, no bairro Canto Kirsh. As informações são da Rádio Gaúcha.

No local, os policiais localizaram cerca de 16 capsulas de munição calibre 380. As motivações do crime são desconhecidas.

*Rádio Gaúcha