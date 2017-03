Homem é morto por funcionário de bar em Porto Alegre

Violência

Um homem foi morto pelo funcionário de um bar na Estrada Afonso Lourenço Mariante, bairro Lomba do Pinheiro, zona leste de Porto Alegre, na madrugada desta sexta-feira. Segundo a Polícia Civil, Natanael Ferreira, de 32 anos, foi agredido com uma pedra na cabeça e morreu no local. As informações são da Rádio Gaúcha.

Testemunhas relataram que a briga começou porque a vítima se recusou a sair do estabelecimento, que estava fechando. O funcionário chegou a ser agredido com um soco ao solicitar que Natanael deixasse o local. Os dois teriam trocado agressões físicas até a frente do bar. O acusado, então, pegou uma pedra e golpeou contra a cabeça da vítima.

Leia também:

Ataque a tiros deixa um morto e três feridos em Guaíba

Homem é baleado e atropelado ao fugir de sequestradores

Homem é ferido por assaltantes na frente da Academia de Polícia Militar, em Porto Alegre



Os vizinhos chamaram ambulância do SAMU, mas a vítima já estava morta. O funcionário se entregou à Polícia Civil minutos depois. Ele foi preso em flagrante por homicídio doloso – quando há intenção em matar.

Para o delegado Leandro Bodóia, do Departamento de Homicídios, o crime está esclarecido, já que o autor se entregou. Mesmo assim, a 1ª Delegacia investigará o assassinato, para comprovar as versões apresentadas.



Mais cedo na Zona Sul



O corpo de um homem foi encontrado com marca de tiros no bairro Cristal, na zona sul de Porto Alegre, na noite de quinta-feira. O homem estava caído em via pública na Rua Raul Moreira.

A Polícia Civil diz que não havia documentos com a vítima. Os investigadores acreditam que o homem foi morto em outro local, já que vizinhos não ouviram barulhos de tiros.

O caso será investigado pelo Departamento de Homicídios



Leia as últimas notícias de ZH