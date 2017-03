Homem é preso ao jogar álcool e ameaçar incendiar mulher e sobrinha em Imbé

Litoral Norte

Um homem foi preso no Centro de Imbé, no Litoral Norte, após ameaçar incendiar a ex-companheira e a sobrinha de sete meses na noite de quarta-feira. Segundo o Corpo de Bombeiros, ele jogou álcool nas duas por estar irritado com o término do relacionamento.

A Brigada Militar foi chamada até o local por moradores que presenciaram a discussão, ocorrida pouco depois das 22h. Os policiais militares contiveram o agressor. As vítimas estavam trancadas dentro do quarto de uma pousada, onde passavam o feriado de Carnaval.

Ainda conforme os Bombeiros, a mulher chegou a passar mal pela quantidade de álcool que acabou ingerindo na ação criminosa. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) levou ela até um hospital da região. A vítima não corre risco de vida.

O agressor foi levado até a Delegacia de Plantão de Tramandaí, onde foi preso em flagrante pela Polícia Civil por dupla tentativa de homicídio e incêndio criminoso. O nome dele não foi divulgado.