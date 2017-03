Homem é preso em Porto Alegre ao se passar por policial civil 

Farsa

Ao receber denúncia anônima na noite de domingo, agentes do Denarc abordaram um homem nas zona norte de Porto Alegre. Durante a ação, o suspeito se identificou como policial civil do Grupamento de Operações Especiais (GOE). Ao ser solicitada a identidade, ele voltou atrás e confessou a irregularidade. As informações são da Rádio Gaúcha.

Com ele, foram apreendidas camisa oficial da polícia, uma identidade com emblema da instituição, uma pistola .40 de brinquedo e um giroflex para o carro. Ele foi preso pelo crime de falsa identidade.

Leia as últimas notícias de ZH

A investigação do Denarc prossegue para saber se o suspeito praticava crimes ao se passar por policial.