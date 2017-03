Erebango

Um homem de 46 anos morreu afogado em um açude, neste domingo, no interior de Erebango, norte do Estado. Segundo a Brigada Militar de Getúlio Vargas, a vítima foi identificada como Claudemir Angelo Oncherenco. As informações são da Rádio Gaúcha.

Ele estava ajudando um vizinho na localidade de Campo Erechim quando pediu para entrar no açude. O homem desapareceu após mergulhar. O caso ocorreu às 11h.

O corpo foi localizado cerca de uma hora depois.

*Rádio Gaúcha