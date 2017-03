Identificado skatista morto por motorista embriagado em Porto Alegre

Bairro Cristal

O skatista morto por um motorista embriagado na zona sul de Porto Alegre, na madrugada desta terça-feira, foi identificado como Carlos Henrique Muller Rocha, de 25 anos. Ele andava de skate na ciclovia da Avenida Icaraí, no Bairro Cristal, quando foi atingido por um Fiat Stilo conduzido por Jander Milton do Nascimento Torres, de 50 anos. As informações são da Rádio Gaúcha.

O condutor tentou fugir, mas foi preso pouco depois. Nesta tarde, o juiz Fábio Vieira Heerdt decretou a prisão preventiva do motorista, que tem histórico de embriaguez ao volante. Além desse caso, ele já foi flagrado duas vezes em blitze da Balada Segura, segundo o titular da Delegacia de Homicídios de Trânsito, Carlo Butarelli.

Leia mais

Diretor da Susepe é afastado após ser flagrado dirigindo embriagado



O motorista estava dirigindo com a Carteira Nacional de habilitação (CNH) suspensa. De acordo com o delegado, as provas reunidas até o momento apontam para indiciamento por homicídio com dolo eventual – quando se assume o risco de matar.

Jander Milton do Nascimento Torres foi levado ao Presídio Central. Ele não quis prestar esclarecimento à Polícia Civil e disse que se manifestará apenas em juízo

Leia as últimas notícias de Polícia

*Rádio Gaúcha