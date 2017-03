Indícios reforçam que motorista do Uber foi vítima de latrocínio em Porto Alegre

Investigação

Novos elementos colhidos na investigação do assassinato do motorista do Uber, Moises Doring Jeske, 33 anos, reforçam que ele foi morto em um assalto. Inicialmente apurado como execução, o inquérito foi repassado do Departamento de Homicídios para a 18ª Delegacia de Polícia. A vítima foi encontrada morta por volta de 7h de terça-feira, asfixiado no Parque Chico Mendes, bairro Mario Quintana, zona norte de Porto Alegre.

A delegada Luciana Smith, que fez a investigação inicial, relata que a primeira hipótese era de execução. No entanto, todos os elementos levam para um latrocínio — roubo seguido de morte. Os detalhes do que foi constatado não foram divulgados.

O delegado Fernando Soares passa, agora, a comandar a investigação. Ele ainda não recebeu o documento, e por isso não tem detalhes do que foi feito até o momento. Os laudos periciais do carro, de um Iphone e do corpo da vítima foram solicitados e ainda não estão prontos.

Relembre o crime

Jeske desapareceu na noite de segunda-feira. A família diz que ele trabalhava com o aplicativo quando sumiu. Desde a madrugada, a família e amigos iniciaram buscas, por ele não ter voltado para casa e não responder os contatos telefônicos. Horas depois, o corpo dele foi encontrado próximo a árvores, no Parque Chico Mendes. O carro, um Honda Civic preto, foi encontrado com marcas de batida em Viamão.

Jeske não tinha antecedentes criminais. Familiares garantem que ele não tinha desafetos. Um colega de Uber, que esteve no local do crime, disse que o motorista estava havia cerca de um ano trabalhando para o aplicativo, como forma de complemento de renda. Durante o dia, ele exercia a profissão de representante comercial. Moises morava em Cachoeirinha, era casado e participava de atividades ligadas à cultura gauchesca.

O assassinato gerou grande comoção entre colegas. Na tarde do mesmo dia, um grande protesto causou congestionamento em ruas de Porto Alegre.