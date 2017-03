Instaurado inquérito para apurar morte de suspeito em confronto com a BM

Investigação

A 1ª Delegacia de Homicídios de Porto Alegre instaurou, nesta quinta-feira, um inquérito para apurar a morte de um suspeito de ter entrado em confronto com três policiais militares no Morro da Embratel, zona sul da cidade. Em princípio, o delegado Rodrigo Reis vai apurar todas as possibilidades, mas a versão mais forte até o momento é de que os brigadianos reagiram a um disparo de arma por parte de Wesley Bolico Miranda, 20 anos. As informações são da Rádio Gaúcha.

O fato ocorreu na quarta-feria e depois houve protesto de moradores na avenida Oscar Pereira. Eles bloquearam a via e colocaram fogo em barricadas, alegando que o jovem foi morto sem motivos. Houve até confronto com os policiais, que foram recebidos com pedradas e garrafadas. Os agentes revidaram com bombas de efeito moral.

Em relação à investigação, a ocorrência revela que a vítima foi baleada por um dos PMs e chegou a ser socorrida, mas morreu no HPS. O delegado Reis informa que, nesta quinta-feira, irão começar os depoimentos de testemunhas, de familiares de Wesley e dos próprios brigadianos.

Um dos policiais contou que eles estavam fazendo patrulhamento a pé e viram o homem com a arma em punho. Antes mesmo que ocorresse uma abordagem, houve um disparo por parte do suspeito. Um dos PMs teria reagido e atirado em Wesley.

O jovem tinha apenas um antecedente criminal por posse de drogas, em 2013. Com ele, foram apreendidos 56 pedras de crack, 26 tijolinhos de maconha, 35 pinos de cocaína, R$ 80,00, um revólver calibre 38 e munição. Cinco estojos estavam intactos e um deflagrado.

O Departamento de Homicídios ainda destaca que a região, desde o ano passado, é uma área atingida por confrontos, tráfico de drogas e assassinatos. Ao todo, três facções criminosas disputam pontos de venda de entorpecentes na localidade.

O policiamento chegou a ser reforçado na região durante e logo depois do protesto, mas já foi normalizado. A Brigada Militar ainda não informou se instaurou inquérito para apurar a conduta dos PMs.