Jovem é morto com tiro na cabeça dentro de casa em Frederico Westphalen

Execução

Um jovem de 17 anos que não teve a identidade divulgada foi morto dentro de casa, com um tiro na cabeça, no fim da tarde desta quarta-feira. O crime ocorreu no Bairro Vila Branca,em Frederico Westphalen, norte do Estado.



Conforme informações preliminares da Polícia Civil, o adolescente estava sozinho com a irmã, de 12 anos, quando o suspeito entrou no local e atirou. A família do jovem diz conhecer o criminoso e repassou a identificação aos investigadores. Ele está foragido.

Por volta das 21h, a polícia não fazia buscas ao atirador. A irmã do jovem não ficou ferida.

