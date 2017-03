Juiz primo de estudante morto em assalto na Capital se manifesta por carta

Violência

Primo do doutorando Masahiro Hatori, o juiz federal Daniel Luersen novamente escreveu uma carta para externar seus sentimentos em relação à morte do estudante de 29 anos. Masa, como era conhecido, foi assassinado em 3 de março. Nesta sexta-feira, o suspeito de atirar contra sua cabeça foi preso pela Polícia Civil e confessou o crime.

No documento, Luersen diz que a prisão de Denis da Silva Maduré, 19 anos, "é uma notícia que traz algum alento" a todas as famílias "enlutadas que tragicamente perderam algum(ns) de seus entes queridos".

No dia da morte do estudante, o magistrado também escreveu uma carta questionando "quantos de nossos filhos, ó pátria amada, ainda precisarão morrer?"

Leia a íntegra da carta escrita nesta sexta-feira:

Início das reações?

Toda ação corresponde a uma reação, em intensidade e sentido contrário. É uma lei da física. Para os mais espiritualizados é uma lei do Karma. A notícia de prisão de um dos suspeitos responsáveis por causar a morte de Masahiro Hatori foi anunciada hoje. Com certeza, é uma notícia que traz algum alento, não somente a sua família, mas a todas famílias enlutadas que tragicamente perderam algum(ns) de seus entes queridos.No entanto, o que imediatamente aflora é um misto de sentimentos: um pouco de contentamento, para em seguida cair uma tristeza profunda. É um sentimento de batalha ganha, mas depois de uma guerra perdida, com a morte do ente querido. Algo parecido deve acontecer com inúmeras famílias por este país.

A realidade que estamos vivendo está a demonstrar a necessidade de uma atuação firme das polícias Civil, Militar e dos órgãos judiciários: Justiça, Ministério Público, Ordem dos Advogados. A noticiada prisão com certeza é exemplo. Exemplo de que deve haver repressão aos crimes. De que aquela expressão "não dá nada" não existe.Deve ser exemplo e incentivo também à prevenção dos crimes. Deve ser parabenizado o trabalho dos responsáveis pela elucidação do crime. Permitam-me parafrasear aquela velha expressão, mas que se adequa muito bem aos tempos atuais: "Ainda há Delegados em Berlim". E, com certeza, há juízes, promotores, policiais e, muito além disso, toda sociedade envolvida num objetivo único.



Da mesma forma, o trabalho da imprensa deve ser ressaltado, em sua relevante tarefa de não somente retratar a realidade, mas de ecoar os anseios e temores da sociedade. Esperamos que a sociedade continue reagindo a todas as tragédias, para que não venham a acontecer novamente. Que esse triste fato, em época de tanta discórdia, sirva para que as pessoas possam se unir, independentemente de opção religiosa, política, etc. É um mal que pode acontecer a nossos filhos, a nossos pais, avós, irmãos, amigos, quaisquer que sejam as opções de vida deles.E uma coisa todos têm certeza: a falta de alguma dessas pessoas em nossas vidas nunca será suprida. Aquele lugar sempre estará vazio.

Daniel Luersen – primo da vítima

Juiz Federal

Bacharel em Direito pela UFRGS

Pós graduado em Direito Tributário pela UFRGS