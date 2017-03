Ladrões que atacavam bancos com explosivos morrem em confronto com a polícia em Taquara 

Vale do Paranhana

Dois criminosos foram baleados na madrugada desta sexta-feira ao entrarem em confronto com policiais gaúchos e catarinenses em um sítio de Taquara, no Vale do Paranhana. Integrantes de uma quadrilha responsável por vários ataques a bancos com uso de explosivos, eles foram encaminhados ao hospital, mas não resistiram aos ferimentos. Nenhum dos 20 policiais que participaram da ação se feriu.

Morreram Jonas Natalício Bueno Correa e Vades Adani Milani. Ambos estavam foragidos e tinham prisão preventiva decretada. Os ladrões eram considerados perigosos e integravam o grupo que assaltou neste ano o Banco do Brasil de Parobé (quando também atiraram contra PMs), a Caixa Econômica Federal de Nova Hartz e o pedágio de Rolante.



Leia mais:

Homem é morto a tiros no bairro Cristal, em Porto Alegre

Imagens mostram criminosos que executaram paciente em Novo Hamburgo

Ainda em obras, Centro de Triagem deve receber mais presos na segunda-feira



No dia 11 de fevereiro, em São João Batista, em Santa Catarina, o grupo também havia entrado em confronto com policiais catarinenses. Na ocasião, três bandidos morreram e um ficou ferido. Um delegado de polícia e um agente ficaram feridos na troca de tiros. Os dois bandidos que morreram no confronto desta sexta-feira estavam neste tiroteio.

A ação no sítio de Taquara foi coordenada pelo delegado Joel Wagner, da Delegacia de Roubos do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) e contou com apoio de policiais da Divisão Anti-Sequestro e Delegacia de Roubos da Deic de Santa Catarina.