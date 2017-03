Loja no bairro Mont'Serrat sofre segundo assalto em cinco dias

Violência

A loja Charlie Brownie, localizada no bairro Mont'Serrat, em Porto Alegre, foi novamente assaltada no começo da tarde desta quarta-feira. Este é o segundo assalto ao estabelecimento, localizado na Avenida Mariland, no intervalo cinco dias.



Segundo a Brigada Militar, um homem vestido com roupas de gari entrou no local e anunciou o assalto às 13h45min. O criminoso roubou o dinheiro do caixa e alguns pertences dos clientes. Ninguém ficou ferido.

Procurados pela reportagem nesta quarta-feira, os proprietários preferiram não se manifestar. No Facebook, Tiago Schmitz, um dos sócios da loja, postou que o crime desta quarta foi ainda "mais violento"



Na tarde da última sexta-feira, quatro homens armados já haviam assaltado a loja. Eles levaram celulares de clientes, ameaçaram um funcionário com arma e limparam o caixa do estabelecimento.

Após o assalto de sexta, o proprietário da loja, Tiago Schmitz, postou um desabafo no Facebook pedindo aos governantes mais "segurança e justiça".

— Não vamos desistir da nossa cidade que deveria ser alegre como dita seu nome. Não vamos desistir do nosso negócio que é e continuará sendo um espaço de felicidade tanto no MontSerrat quanto na Cidade Baixa — escreveu.

