Motorista do Uber é encontrado morto no Parque Chico Mendes, em Porto Alegre

Um motorista do Uber foi encontrado morto, na manhã desta terça-feira, no Parque Chico Mendes, bairro Mario Quintana, na zona norte de Porto Alegre. A vítima foi identificada pela Brigada Militar (BM) como Moises Doring Jeske, 33 anos, sem nenhum antecedente criminal. O carro, um Honda Civic preto, foi encontrado com marcas de batida em Viamão. As informações são da Rádio Gaúcha.

Segundo familiares, Moises estava desaparecido desde a madrugada, quando saiu para fazer uma corrida. Os parentes faziam buscas.

O corpo foi encontrado ensanguentado e a arma utilizada no crime ainda não foi identificada pela polícia. O carro que Moises usava no aplicativo, um Honda Civic preto, foi encontrado em Viamão. O veículo estava batido e foi recuperado por colegas de aplicativo.

Os PMs afirmam que o crime tem características de latrocínio — roubo seguido de morte. A Polícia Civil ainda não deu detalhes da investigação.