Motorista é baleado em assalto junto à Ponte do Guaíba

Violência

Um motorista foi baleado no rosto e socorrido em estado grave ao HPS durante um assalto por volta das 23h50min deste sábado, junto à Ponte do Guaíba, na altura do quilômetro 98 da BR-290, em Porto Alegre.



De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o homem estava no sentido interior-capital, quando o carro estragou. Enquanto aguardava o guincho, foi abordado por cinco bandidos e levou um disparo no rosto.



A vítima foi socorrida pela ambulância da Concepa ao Hospital de Pronto Socorro (HPS) e tem estado de saúde considerado grave. De acordo com testemunhas, os criminosos fugiram no sentido contrário.



A polícia fez buscas na região durante a madrugada, mas ninguém foi localizado.