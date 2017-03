MP deflagra operação contra empresas que misturavam soda cáustica no leite vencido

12ª Leite Compen$ado

O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS) deflagrou na manhã desta terça-feira a 12ª fase da Operação Leite Compen$ado. Um dos principais alvos é a Indústria de Laticínios Rancho Belo Ltda, de Travesseiro, no Vale do Taquari. A indústria é apontada por adicionar soda cáustica e bicarbonato de sódio em leite, creme de leite e queijo com água vencidos. Com isso, neutralizava a acidez e eliminar micro-organismos com o intuito de rejuvenescer produtos impróprios para consumo. Além da própria marca, ela fabrica e envaza leite para a rede de supermercados Dia%, considerada vítima do esquema de adulteração.

As outras marcas que também tiveram produtos impróprios para o consumo, conforme exame laboratorial, são Bonilé Alimentos (queijo e creme de leite) e Princesul (queijo). Também foram alvos da operação a Transportadora AC Tressoldi e a M&M Assessoria. A ação ocorre em cinco cidades gaúchas. Além de Travesseiro, em Estrela, também no Vale do Taquari, e em Nova Araçá, Casca e Marau, no norte gaúcho. Foram cumpridos quatro mandados de prisão e quatro de busca e apreensão. Uma pessoa segue foragida.

A investigação confirma crime organizado e comercialização de produto lácteo impróprio para consumo humano. Isso porque o leite é nocivo e tem redução de valor nutricional. Além disso, dois dos alvos do MP já haviam sido denunciados em outras operações por sonegação fiscal milionária.



Na prática, os três laticínios recebem e repassam entre si leite cru, creme de leite e soro de creme fora dos padrões previstos pela legislação brasileira. De acordo com o MP, muitas das cargas que não são aceitas por empresas do ramo acabam sendo comercializadas para essas indústrias.

— Alguns elementos da investigação apontam que carregamentos de leite que só poderiam ter como destino a alimentação de animais foram usados para a industrialização de produtos de consumo humano — ressalta um dos responsáveis pela investigação, o promotor Mauro Rockenbach.

Fraude

Em mais de dez análises emitidas pelo Ministério da Agricultura foram detectados que leite cru, leite UHT e nata estavam fora dos padrões.

— Os sócios-proprietários das empresas autorizavam a adição desses produtos para corrigir a acidez e eliminar micro-organismos, no intuito de rejuvenescer o produto já vencido, impróprio para o consumo — destaca o promotor Alcindo Bastos Filho, também responsável pela investigação.

No caso da água, o líquido era adicionado aos produtos para que o creme de leite duro, já amanteigado, fosse novamente amolecido e misturado a outras cargas em condições melhores. Os laudos realizados pelas próprias empresas eram mascarados, para que fiscalização e compradores não visualizassem os problemas.

A Leite Compen$ado 12 é realizada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) Segurança Alimentar do MP, com participação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), Receita Estadual e Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam).

Segundo o Ministério Público, os lotes com problemas chegaram aos supermercados e os investigadores devem entrar em contato com a rede Dia% para informar sobre os produtos fornecidos pela Rancho Belo. Os lotes ainda não foram divulgados. Até o momento, a promotoria não encontrou nenhum lote da marca própria nos nos supermercados com problema.

ZH está tentando contato com as empresas citadas. No único telefone encontrado da Rancho Belo, a recepcionista disse que tratava-se de um escritório contábil e que não conhecia a indústria. A assessoria de imprensa do Dia% disse que se informar sobre o assunto antes de divulgar um posicionamento. Nas outras empresas, ninguém havia atendendido aos telefonemas até as 11h30min.