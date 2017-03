Mulher é presa com 2,4 quilos de cocaína no aeroporto Salgado Filho

Fiscalização

Uma mulher foi presa no Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, por tráfico internacional de drogas na tarde desta segunda-feira. De acordo com a Polícia Federal, ela estava embarcando para Portugal com 2,4 quilos de cocaína, no forro de uma mala. As informações são da Rádio Gaúcha.

A droga foi localizada pelos policiais em uma fiscalização de rotina no porão de bagagens da companhia área, através de um cão farejador. A mulher de 21 anos é natural de Curitiba.

*Rádio Gaúcha