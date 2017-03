Namorado mata ex-companheiro de mulher em Sarandi

Norte do RS

Um homem foi morto após um desentendimento com o atual namorado de sua ex-companheira, no final da noite de domingo, no município de Sarandi, no norte do Estado. Conforme a Polícia Civil, Gelson dos Santos Pereira, de 44 anos, foi morto com um tiro no tórax. As informações são da Rádio Gaúcha.

Em depoimento à polícia, a mulher, de 27 anos, disse que Pereira teria ido à sua residência e feito ameaças com uma faca ao namorado, que reagiu e matou a vítima com um tiro.

A mulher também afirmou que não havia um histórico de ameaças por parte de Pereira, com quem tinha dois filhos. O seu atual namorado, de 31 anos, está foragido, mas já foi identificado pela polícia.

De acordo com o delegado Leandro Antunes, ainda não é possível afirmar que se trata de um crime passional, pois foram constatadas inconsistências no depoimento da testemunha. Ele explica que o local onde o corpo foi encontrado não bate com o informado na ocorrência. Além disso, o projétil foi localizado nos fundos da casa, enquanto a vítima foi morta dentro da residência.