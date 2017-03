Oficial do Exército mata assaltante no bairro Santa Tereza, em Porto Alegre

Insegurança

Um oficial do Exército matou um assaltante, na noite desta segunda-feira, no bairro Santa Tereza, na zona sul de Porto Alegre. De acordo com a Brigada Militar, o bandido armado com uma faca invadiu uma casa para tentar roubar objetos do local. O caso ocorreu na Rua Antônio Pereira Júnior, por volta das 22h. As informações são da Rádio Gaúcha.

O oficial do Exército mora nas proximidades e foi até a residência vizinha. Ao chegar, foi ameaçado pelo criminoso com uma faca e reagiu. O bandido foi atingido por um tiro e morreu no local. Ele não foi identificado até o momento.



