Ônibus voltam a circular com ação da BM após ataque em Cachoeirinha

Parados mais de quatro horas após incêndio criminoso, os ônibus municipais voltaram a circular nas ruas de Cachoeirinha por volta de 12h deste domingo. A Brigada Militar e Guarda Municipal garantiram a segurança nas garagens da Stadtbus e principais paradas da cidade. As informações são da Rádio Gaúcha.



Além disso, uma operação para buscar os bandidos que incendiaram o ônibus é feita na Vila da Paz. A região é onde Leonardo Franco Silva, 24 anos, morreu em confronto armado com policiais militares, por volta de 4h30. Com ele, foi encontrado um revólver calibre 38. A BM afirma que a guarnição foi recebida a tiros, e, por isso, revidou a agressão. Há a suspeita de que o ataque ao coletivo foi uma retaliação de traficantes pela morte do comparsa.

Até o momento, três homens foram presos em flagrante pela BM. Testemunhas confirmaram aos PMs que o trio foi visto incendiando o ônibus. Além disso, imagens de câmeras de segurança de um posto de combustível mostram os suspeitos comprando a gasolina possivelmente usada no ataque.



A operação policial conta com reforço do Batalhão de Operações Especiais da BM. Unidades de munição de calibre 38 e rádios na frequência da polícia foram encontrados na região. Além dos presos, a ação tem como foco encontrar três bandidos que fugiram após o confronto da madrugada, segundo o comandante da BM na cidade, major Luciano Burito Bueno.



— Logo após o episódio, ativamos de pronto o reforço do BOE e fizemos saturação de área nesse local (Vila da Paz), e também de outros pontos que identificamos de potencial problema. Isso ocorre desde a parte da manhã, e logramos êxito com a prisão de três homens, com participação comprovada no crime — relatou o major.

Os suspeitos estão sendo apresentados na Delegacia de Plantão de Gravataí. Os nomes ainda não foram divulgados.



Outro homicídio na cidade



Minutos depois do incêndio do ônibus, o corpo de um homem foi encontrado carbonizado na Avenida Frederico Ritter, no Distrito Industrial. A vítima não foi identificada, mas aparenta ser jovem e tem uma tatuagem no braço esquerdo. A Polícia Civil vai apurar possível relação entre as ocorrências, embora a hipótese seja pouco provável para a BM.