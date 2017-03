Operação combate tráfico de armas na região da Campanha gaúcha

Investigação

A Polícia Civil, a Brigada Militar e o Exército realizaram, na manhã desta quarta-feira, uma operação conjunta na região da Campanha gaúcha para combater o tráfico de armas. Cinco pessoas foram presas e dezenas de armas foram apreendidas, além de munição. As informações são do blog Caso de Polícia.

A investigação da Delegacia Especializada em Furtos, Roubos, Entorpecentes e Capturas (Defrec) de Bagé aponta que o alvo principal, já preso, é um ex-vigilante da Justiça Militar. No entanto, o nome do suspeito, que tem 36 anos de idade, ainda não foi divulgado pela polícia porque a apuração dos fatos continua — inclusive para averiguar se os criminosos têm contatos fora do país.

Durante três meses, a Defrec apurou que as armas comercializadas ilegalmente eram utilizadas em roubos na cidade de Bagé e na região. A partir destes crimes, após prisões de envolvidos nos fatos, os policiais conseguiram chegar nos traficantes de armamento.

Um exemplo disso ocorreu no mês passado, quando os policiais prenderam no município um homem que havia adquirido uma arma do esquema criminoso para fazer segurança para traficantes de drogas. Na operação realizada nesta quarta, foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão. As cinco prisões que ocorreram foram em flagrante. Armas e a munição apreendidas estão sendo contabilizadas. Também foram apreendidas porções de maconha e cocaína durante a operação policial.