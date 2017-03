Operação integrada faz varredura na zona sul de Porto Alegre

Segurança Já

Uma operação integrada entre as forças policiais faz uma varredura nos principais pontos de tráfico de drogas e de homicídios do bairro Restinga, na zona sul de Porto Alegre. Duzentos policiais da Brigada Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal, EPTC e Força Nacional se dividem em grupos espalhados por cinco locais. A ação conta, inclusive, com auxílio de dois helicópteros.

— Estamos fazendo a nossa parte e dando uma resposta para a sociedade. Começamos às 18h e vamos ficar aqui até cansar — disse o comandante do Policiamento da Capital, coronel Jefferson de Barros Jacques.

Conforme a delegada Shana Hartz, a ação é realizada em cima de um estudo feito pelas autoridades policiais e visa a reprimir a criminalidade no bairro.