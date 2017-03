Pai e filho são mortos, e dois jovens são baleados em Torres, no Litoral

Criminalidade

Um homem de 34 anos e o filho dele, de 11 anos, foram executados, e outros dois jovens foram baleados no começo da tarde desta quarta-feira, em Torres, no Litoral Norte. As informações são da Rádio Gaúcha.

Conforme o delegado Celso Alan Jaeger, responsável pelo caso, um dos jovens, de 21 anos, foi sequestrado por uma facção contrária. Tempo depois, quatro integrantes dessa organização criminosa soltaram o jovem e invadiram uma casa do bairro São Jorge.

Dentro da residência, eles executaram Rodrigo Marques Gonçalves e o filho dele - que não teve a identidade revelada -, e balearam o jovem sequestrado e outro homem. Próximo aos corpos foram encontrados estojos de calibre 9 mm, calibre 45 e calibre 12.

Em seguida, a polícia fez diligências e prendeu quatro suspeitos no bairro Dunas. Dois deles vão ser levados ao sistema prisional e dois serão encaminhados à FASE.

A Polícia acredita que o crime tenha relação com a disputa por pontos de tráfico na região.