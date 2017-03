Pai é preso por estupro de duas filhas em Alvorada

Região Metropolitana

Agentes da Delegacia de Capturas do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), prenderam, na manhã desta terça-feira, um homem de 30 anos em Viamão, na Região Metropolitana. Ele é suspeito de estupro de vulnerável. O homem é pai de duas meninas: uma de oito anos e a outra de um ano e nove meses. As informações são do blog Caso de Polícia.

Segundo a investigação, as meninas eram abusadas sexualmente por ele em Alvorada — a filha mais velha teria sofrido abusos desde os três anos de idade. O delegado Arthur Raldi, responsável pela prisão, ressalta que, além da apuração policial, a ajuda da comunidade é fundamental para recapturar criminosos.

O nome do preso não foi divulgado para não expor as vítimas.

*Rádio Gaúcha