Pai é preso por matar adolescente e amigo a pedido da filha em Porto Alegre

O Departamento de Homicídios acredita ter solucionado os assassinatos de uma adolescente e um homem cadeirante ocorridos na noite da última terça, no bairro Lageado, na zona sul de Porto Alegre. O principal suspeito do crime, que é pai de uma menina envolvida em um desentendimento anterior com uma das vítimas, foi preso em Viamão, onde ele estava escondido. As informações são da Rádio Gaúcha.



A investigação comprovou que o motivo do crime foi um desentendimento entre as duas garotas. Segundo o delegado Eibert Moreira Neto, da 4ª Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), há fortes indícios de que a filha do preso pediu ao pai para que ele matasse a vizinha. Ao ser ouvida em depoimento, a adolescente confirmou que instigou a dupla execução. De forma irônica, ainda relatou que ¿se fosse ela, o crime seria bem pior¿.



O que gerou o desentendimento não está esclarecido. No entanto, testemunhas ouvidas relataram que o motivo do crime foi o relacionamento das duas com um jovem da região.



Conforme a polícia, na noite do crime, o homem foi até a casa da menina que havia brigado com a filha e, armado com uma faca, começou a ferir Emilly Perdomo, 17 anos. Ela correu para dentro de casa, e foi perseguida pelo assassino. Na residência, ela foi ferida por pelo menos três facadas. Depois disso, o agressor encontrou o amigo da família, o cadeirante Cleitom Santos Mendes, 32 anos. Ele também foi assassinado.



— Solucionamos o caso o mais rápido possível, por ser um tipo de crime que foge do padrão do tráfico de drogas. A vizinhança estava extremamente abalada e precisava de uma resposta —, comenta o delegado.



Por entender que a filha do preso também é culpada, o delegado repassou o inquérito para o Departamento Estadual da Criança e do Adolescentes (Deca). O nome do pai e da filha não serão divulgados em respeito ao previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente.