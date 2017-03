"Pareciam tiros de metralhadora", diz filha de paciente sobre disparos em hospital de Novo Hamburgo

Violência

— Não pareciam tiros normais, era um atrás do outro, como se fosse uma metralhadora. Depois, começou uma correria, os médicos foram para os fundos e ninguém sabia o que estava acontecendo.



O relato desesperado de uma mulher de 37 anos é o retrato do que se transformou o Hospital Municipal de Novo Hamburgo por volta das 8h30min desta quinta-feira, quando pelo menos dois homens armados entraram em um dos quartos da UTI do hospital e executaram Wellington Jean Brito Bandeira, 20 anos, a tiros de pistola .380. Foram mais de 20 disparos.



A mulher, que cuida da mãe internada no mesmo hospital, tentou evitar o pânico. Contou à mãe que o barulho, na verdade, era de uma furadeira. E que o hospital estaria em obras. Na tentativa de se proteger, ela pediu ajuda a um homem que estava próximo.



— Nos agarramos no trinco e seguramos forte. A gente não sabia se alguém iria tentar entrar no quarto — lembra ela.



No quarto onde aconteceu o crime, havia ainda uma paciente. Ela teria pulado pela janela, que fica no térreo, quando os atiradores iniciaram a execução. Relatos de funcionários dão conta de que os atiradores saíram do hospital caminhando. Um carro os aguardava no estacionamento para a fuga.



Os agentes da Delegacia de Homicídios de Novo Hamburgo ainda trabalham no local do crime. De acordo com o delegado Enizaldo Plentz, a vítima tinha antecedentes por diversos roubos e homicídios. Ele estava internado desde segunda-feira, quando foi ferido em um tiroteio na cidade.