Perseguição e tiroteio na RS-118 terminam com suspeito morto em Cachoeirinha

Região Metropolitana

Um suspeito de roubar um carro foi morto em confronto com a Brigada Militar (BM) na ERS-118, em Cachoeirinha, na Região Metropolitana, na manhã desta quarta-feira. Houve perseguição e tiros na rodovia pouco antes das 10h. As informações são da Rádio Gaúcha.

Segundo o Comando Metropolitano da BM, um veículo Fox branco foi roubado por criminosos nas proximidades de uma faculdade em Cachoeirinha. Uma viatura que estava próxima começou o acompanhamento.

Baleado, o homem que dirigia o carro roubado perdeu o controle do veículo, que foi parar no acostamento da rodovia. Ele morreu no local. O outro suspeito desceu e conseguiu fugir. Policiais militares fazem buscas. Não há informações sobre policiais terem se ferido na ocorrência.