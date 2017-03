PM de folga é baleado ao evitar assalto em Minas do Leão 

Região Carbonífera

Um policial militar à paisana foi baleado ao evitar um assalto a um mercado, na noite desta sexta-feira, em Minas do Leão, na Região Carbonífera. Ele estava em frente ao estabelecimento, que fica na Rua Zeferino de Abreu, no Bairro Santa Albina, quando os criminosos chegaram ao local. As informações são da Rádio Gaúcha.

O proprietário estava se preparando para fechar o mercado quando quatro homens chegaram em um Corolla cinza e anunciaram o assalto. Os quatro desceram do carro e estavam utilizando pistolas e uma espingarda calibre 12.

O policial reagiu mesmo estando sozinho e apenas com um revólver calibre 38. Houve troca de tiros com os bandidos. O sargento foi atingido por quatro tiros na perna esquerda e por um tiro de raspão na perna direita. Os assaltantes acabaram fugindo sem levar nada.

O PM foi levado ao posto de saúde de Minas do Leão e transferido para o Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre, onde passou por cirurgia. De acordo com a Brigada Militar, ele está fora de perigo. A polícia fez buscas aos criminosos, mas até o momento ninguém foi preso.