PM é baleado na cabeça em assalto a shopping em Pelotas

Bairro Areal

Um policial militar de 28 anos foi baleado durante um assalto dentro do shopping de Pelotas, na zona sul do Estado. Conforme a Brigada Militar, o crime ocorreu pouco antes das 13h desta segunda-feira no Bairro Areal. As informações são da Rádio Gaúcha.

Criminosos assaltaram uma loja do shopping e, na fuga, atingiram o PM na cabeça, após ele reagir. O policial estava à paisana e trocou tiros com os bandidos.

Ele foi levado ao HPS da cidade. O estado de saúde do PM ainda não foi informado.

Até o momento, ninguém foi preso.

*Rádio Gaúcha