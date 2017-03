PM que dirigia Uber mata suspeito de assalto e deixa outro baleado em Porto Alegre 

Zona Norte

Um sargento do 9º Batalhão de Polícia Militar (BPM) que estava trabalhando como motorista do Uber reagiu a um assalto na madrugada deste domingo, em Porto Alegre. Um suspeito foi morto e outro baleado. O caso ocorreu na Avenida Alcides Maia, no bairro Sarandi, por volta das 2h. As informações são da Rádio Gaúcha.

Segundo a Brigada Militar, os dois homens embarcaram no carro e, em seguida, teriam anunciado o roubo, pedindo que o sargento descesse do Focus. O policial, que estava armado, saiu do automóvel e realizou os disparos.

Um dos suspeitos, que não foi identificado, morreu dentro do veículo, e o outro foi baleado enquanto tentava fugir. Ele foi levado ao Hospital Cristo Redentor, na Zona Norte.