PMs de Santa Maria reforçam o policiamento de Porto Alegre a partir desta segunda-feira

Reforço policial

Está prevista para às 13h desta segunda-feira a chegada de um efetivo de volume ainda não confirmado publicamente pelo comando da Brigada Militar para reforçar o policiamento em Porto Alegre. Os policiais serão deslocados do Batalhão de Operações Especiais (BOE) de Santa Maria. Especula-se na cidade da Região Central que serão mais de 100 PMs.



— Eles chegam amanhã (segunda-feira), e só então poderemos confirmar quantos serão e qual será a missão deles aqui. Será um reforço para as nossas ações de segurança em Porto Alegre — resume o comandante do policiamento da Capital, coronel Jefferson Jaques.



Conforme o comandante do policiamento na Região Central, coronel Ricardo Alex Hofmann, o reforço à Capital não representará desfalque em Santa Maria. Segundo ele, os policiais fazem parte de uma reserva da corporação, que é mantida preparada para deslocamentos a locais com grandes eventos, ou que exijam reforço no policiamento.