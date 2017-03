Polícia ainda não foi informada de ameaças a líder classista da BM

Crime Organizado

A ameaça de execução ao líder classista da Brigada Militar Leonel Lucas ainda continua um assunto de domínio interno dos militares. A Polícia Civil, que formalmente deveria investigar o caso, ainda não foi comunicada do fato.

O serviço reservado da BM (P2) recebeu um alerta de que Lucas - presidente da Associação de Cabos e Soldados da BM (Abamf) - sofreria um atentado no último fim de semana. O policial foi retirado de casa, assim como familiares.

A decisão de eliminar Lucas teria partido de uma das quatro grandes facções criminosas que atuam em Porto Alegre. O suposto motivo seria a suspeita de que o líder classista brigadiano teria alertado sobre a existência de um túnel que daria fuga a centenas de apenados do Presídio Central de Porto Alegre.

Lucas, em entrevista a Zero Hora, negou ter qualquer envolvimento nessa informação.

O alerta de risco a Lucas foi confirmado a ZH por dois oficiais graduados da BM. Mas a motivação da possível execução ainda é incerta.

Fontes da Polícia Civil asseguram que, no caso do túnel, não há qualquer referência a Leonel Lucas, nem interferência dele. O chefe do Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (Denarc), delegado Odival Soares, diz que ignora qualquer ameaça ao líder classista da BM e nem recebeu comunicação oficial a respeito.

Uma outra possibilidade, investigada pela P2, é que a ameaça tenha partido de uma facção que não é a responsável pelo túnel. Lucas seria conhecido de pessoas adversárias dessa facção - e, só por isso, os líderes da organização teriam decidido que ele deve morrer.

Lucas está sob proteção da BM.



