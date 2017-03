Polícia analisa imagens para identificar autor de morte de funcionário em galeria na Capital

Sem suspeitos

Equipes da 17ª Delegacia de Polícia da Capital estão analisando imagens de câmeras de segurança da Galeria Parobé, no centro da Capital, para identificar o autor do assassinato de um funcionário de uma casa de apostas que fica no local. O crime ocorreu na última segunda-feira, e a vítima foi identificada como Adriano Camargo Martins, de 43 anos. As informações são da Rádio Gaúcha.



Conforme a delegada Cristiane Ramos, a polícia teve acesso às câmeras de segurança da própria galeria. Como as imagens são uma das principais fontes da investigação, elas não serão, por enquanto, divulgadas. Ainda não há um suspeito identificado, e demais informações ainda não são repassadas para não prejudicar a investigação.

Outras hipóteses não são descartadas, mas a delegada trabalha com latrocínio neste caso. A vítima teria chegado ao local no momento em que a casa de apostas era alvo de assalto. O funcionário estava do lado de fora da galeria quando percebeu uma movimentação estranha dentro do estabelecimento e entrou. Martins, que trabalhava há 15 anos no local, foi atingido por disparo de arma de fogo no peito e morreu no local.

*Rádio Gaúcha