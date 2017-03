Polícia apreende mais de 700 kg de maconha na BR-386 em menos de oito horas 

Tráfico

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 756 kg de maconha em três ações neste domingo em menos de oito horas, todas na BR-386, que liga o norte do Estado à Região Metropolitana. A primeira aconteceu em Montenegro, no Vale do Caí. Em ação de fiscalização conjunta com a Brigada Militar (BM), agentes da PRF confiscaram 426 kg da droga ao abordarem o condutor de uma S10. O veículo havia sido roubado em Porto Alegre no dia 23 de fevereiro. O motorista, de 47 anos, possui antecedentes pelo crime de receptação e roubo. Ele disse aos policiais que receberia R$ 5 mil pelo transporte da droga.



O homem foi preso e encaminhado, juntamente com a droga e o carro, para a sede Polícia Federal (PF) em Porto Alegre e responderá pelos crimes de tráfico de drogas, receptação de veículo roubado e uso de documento falso.



Leia mais:

Polícia encontra depósito de drogas de facção criminosa em Canoas

Brigada Militar apreende 18 pés de maconha em Gramado

Homem é preso com 22 quilos de maconha em Porto Alegre



Na segunda apreensão do dia, em Seberi, também na BR-386, a PRF abordou um Volkswagen Vento e um Honda City, ambos com placas da Argentina. Ao examinarem os carros, policiais encontraram cerca de 250 kg de maconha em compartimentos camuflados. O Honda City foi roubado em Brusque, Santa Catarina, no início deste ano. A ocorrência foi encaminhada à polícia judiciária.



Por volta das 13h de domingo, a PRF apreendeu cerca de 80 kg de maconha dentro de um veículo paraguaio que percorria a BR-386 em Sarandi, no Norte. A droga estava dividida em 114 tijolos e foi colocada em um fundo falso do carro.



Os três ocupantes do veículo disseram para a polícia que estavam viajando para Santa Maria, na Região Central.



A PRF informou que a possível ligação entre as apreensões será investigada, mas afirmou que, até o momento, não há indícios de conexão entre os crimes.



*Zero Hora