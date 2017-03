Polícia apura morte de transexual em Cachoeirinha

Investigação

A polícia apura as circunstâncias em que a transexual Gabriele Marchiori, 19 anos, foi morta no último domingo no Distrito Industrial de Cachoeirinha. O corpo dela foi encontrado em chamas por um homem que passava pela Avenida Frederico Ritter por volta das 8h daquele dia. Ele teria apagado o fogo e acionado a Brigada Militar. Na tarde de segunda-feira, a vítima foi identificada.



De acordo com o delegado Newton Martins de Souza Filho, da 2ª DP de Cachoeirinha, nenhuma hipótese está descartada até o momento.



— Precisávamos primeiro da identificação da vítima. Com isso, agora iniciaremos a apuração dos últimos passos da vítima, além de ouvirmos testemunhas — explica o responsável pela investigação.



Os primeiros depoimentos de amigos e familiares estão marcados para a tarde desta terça-feira.



Gabriele, que nos registros policiais ainda era identificada como Gabriel Ferreira Etchegaray, era moradora do bairro Parque Ipiranga, em Gravataí, e no começo do ano passado foi alvo de uma tentativa de homicídio a facadas no bairro Humaitá, na zona norte de Porto Alegre.